Сотрудника строительной компании арестовали в столице за призывы к терроризму

Судимого сотрудника строительной компании арестовали в Москве за призывы к терроризму. Об этом в субботу, 18 октября, сообщает РИА Новости со ссылкой на материалы суда.

Согласно материалам дела, обвиняемого задержали в августе и в тот же день предъявили обвинение по части 2 статьи 205.2 УК РФ о публичных призывах к терроризму, предусматривающей до семи лет лишения свободы. Он живет в Москве, имеет высшее образование, не женат, работает в строительной компании.

Защита просила избрать более мягкую меру пресечения, ссылаясь на проблемы со здоровьем и уход за престарелой матерью, однако следствие настаивало на аресте, опасаясь его побега и давления на свидетелей.

В материалах отмечается, что вину подтверждают результаты оперативных мероприятий и показания самого обвиняемого. Суд оставил его под стражей, он включен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга, уточняется в публикации.

Правоохранители ранее задержали жителя Севастополя по подозрению в государственной измене. По данным ФСБ, мужчина, родившийся в 1980 году и имеющий гражданство России и Украины, был арестован на два месяца.