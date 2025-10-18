Сотрудника строительной компании арестовали в столице за призывы к терроризму

Согласно материалам дела, обвиняемого задержали в августе и в тот же день предъявили обвинение по части 2 статьи 205.2 УК РФ о публичных призывах к терроризму, предусматривающей до семи лет лишения свободы. Он живет в Москве, имеет высшее образование, не женат, работает в строительной компании.