В Мьянме задержали организаторов скам-центров, похищавших россиянок в рабство

В Мьянме и Камбодже силовики вызволили из рабства около 3,5 тысячи человек, сообщает телеграм-канал Mash.
Среди освобожденных оказались более 100 девушек из стран СНГ и России, отправившихся в Таиланд в поисках работы в индустрии моды. Злоумышленники, выдавая себя за представителей модельных агентств, использовали доверие девушек для того, чтобы впоследствии перепродать их на органы либо принудительно привлекать к работе в мошеннических колл-центрах.
Среди жертв подобных схем оказались также девушки из Китая, Вьетнама и Камеруна. После освобождения всех их ожидает депортация в родные страны.
В ходе рейдов, проведенных на территории Камбоджи, были задержаны пять женщин, оказывавших содействие организаторам преступного бизнеса и помогавших заманивать новых жертв. Наряду с мужчинами-подельниками, им предъявлены обвинения в кибермошенничестве и торговле людьми.
В Мьянме операция по ликвидации теневых сетей эксплуатации людей продолжается; в северных высокогорных районах страны идут масштабные зачистки и расследования.
