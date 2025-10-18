В Мьянме задержали организаторов скам-центров, похищавших россиянок в рабство

Среди освобожденных оказались более 100 девушек из стран СНГ и России, отправившихся в Таиланд в поисках работы в индустрии моды. Злоумышленники, выдавая себя за представителей модельных агентств, использовали доверие девушек для того, чтобы впоследствии перепродать их на органы либо принудительно привлекать к работе в мошеннических колл-центрах.