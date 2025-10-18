BMW врезался в дерево и развалился на части в Алматы: есть пострадавшие

В Департаменте полиции Алматы сообщили о дорожно-транспортном происшествии, которое произошло 18 октября в 04:20 в Ауэзовском районе.
«Водитель автомашины марки BMW, следуя по улице Саина в южном направлении, при перестроении из ряда в ряд допустил столкновение с автомобилем марки Chevrolet, которая следовала попутно», — рассказали в полиции.
По данным департамента, после столкновения BMW по инерции допустил наезд на дерево. В результате ДТП пострадали водители обеих машин и пассажиры автомашины BMW. Всего пять человек обратились за медицинской помощью. В обстоятельствах аварии разбираются сотрудники Управления полиции Ауэзовского района.
Как пишет Zakon.kz, со слов очевидцев, после столкновения с деревом автомобиль продолжил бесконтрольное движение, остановившись у остановки.
Кроме того, у BMW буквально оторвалась передняя часть и попутно отлетели колеса.