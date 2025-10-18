BMW врезался в дерево и развалился на части в Алматы: есть пострадавшие

По данным департамента, после столкновения BMW по инерции допустил наезд на дерево. В результате ДТП пострадали водители обеих машин и пассажиры автомашины BMW. Всего пять человек обратились за медицинской помощью. В обстоятельствах аварии разбираются сотрудники Управления полиции Ауэзовского района.