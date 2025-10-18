Ричмонд
+8°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

BMW врезался в дерево и развалился на части в Алматы: есть пострадавшие

В Алматы по улице Саина произошла ночная авария. В результате столкновения двух автомобилей, пострадали пять человек, передает NUR.KZ со ссылкой на полицию мегаполиса.

В Департаменте полиции Алматы сообщили о дорожно-транспортном происшествии, которое произошло 18 октября в 04:20 в Ауэзовском районе.

«Водитель автомашины марки BMW, следуя по улице Саина в южном направлении, при перестроении из ряда в ряд допустил столкновение с автомобилем марки Chevrolet, которая следовала попутно», — рассказали в полиции.

По данным департамента, после столкновения BMW по инерции допустил наезд на дерево. В результате ДТП пострадали водители обеих машин и пассажиры автомашины BMW. Всего пять человек обратились за медицинской помощью. В обстоятельствах аварии разбираются сотрудники Управления полиции Ауэзовского района.

Как пишет Zakon.kz, со слов очевидцев, после столкновения с деревом автомобиль продолжил бесконтрольное движение, остановившись у остановки.

Кроме того, у BMW буквально оторвалась передняя часть и попутно отлетели колеса.