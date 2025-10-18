Три человека погибли в результате взрыва на заводе «Авангард» в Стерлитамаке. Об этом в субботу, 18 октября, сообщил премьер-министр Башкирии Андрей Назаров.
По его данным, в числе пострадавших находятся девять человек, пять из них госпитализированы.
— Все (люди из-под завалов, — прим. «ВМ») извлечены. Трое погибших, — сообщил Назаров в беседе с ТАСС.
Взрыв в одном из цехов завода «Авангард» произошел вечером 17 октября — о произошедшем сообщила мэрия города. Позднее в Сети появилась видеозапись, на которой видны последствия взрыва на нитроузле предприятия.
Затем распространились сообщения о том, что детонация произошла в технологической установке, которая производила нитроцеллюлозы — это вещество используют для создания лаков и пластмасс. Кроме того, после взрыва одно из зданий завода «Авангард» обрушилось.