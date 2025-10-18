Ричмонд
В КНР умер лауреат Нобелевской премии Ян Чжэньнин

Известный китайский физик скончался в Пекине из-за болезни.

Источник: Аргументы и факты

В Пекине в возрасте 103 лет ушел из жизни известный китайский физик, лауреат Нобелевской премии Ян Чжэньнин, передает Центральное телевидение Китая.

Сообщается, что Чжэньнин, являвшийся членом Китайской академии наук и профессором Университета Цинхуа, скончался в субботу в связи с болезнью.

Ведущий китайский физик известен своими работами по статистической механике, квантовой теории поля, а также разработке неабелевых калибровочных теорий. В 1957 году вместе с Ли Чжэндао он получил Нобелевскую премию по физике.

