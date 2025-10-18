В КНР умер лауреат Нобелевской премии Ян Чжэньнин

В Пекине в возрасте 103 лет ушел из жизни известный китайский физик, лауреат Нобелевской премии Ян Чжэньнин, передает Центральное телевидение Китая.
Сообщается, что Чжэньнин, являвшийся членом Китайской академии наук и профессором Университета Цинхуа, скончался в субботу в связи с болезнью.
Ведущий китайский физик известен своими работами по статистической механике, квантовой теории поля, а также разработке неабелевых калибровочных теорий. В 1957 году вместе с Ли Чжэндао он получил Нобелевскую премию по физике.
