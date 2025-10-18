Три человека погибли и девять пострадали при взрыве на заводе в Стерлитамаке

Три человека погибли и девять пострадали при взрыве на заводе «Авангард» в Стерлитамаке. Об этом сообщил ТАСС премьер-министр Башкирии Андрей Назаров.
Он доложил о завершении поисково-спасательных работ на месте происшествия. Назаров подтвердил, что все люди, находившиеся под завалами, были извлечены. По его словам, в результате случившегося погибли три человека.
«В больнице в итоге оказались девять человек, но четверо ушли домой, еще пятеро, по данным на утро, оставались в больнице», — сказал премьер-министр Башкирии.
Напомним, 17 октября на предприятии «Авангард» в Стерлитамаке произошел взрыв. По предварительным данным, инцидент случился в одном из цехов завода. Также сообщалось, что здание цеха нитроузла на предприятии в Стерлитамаке получило серьезные повреждения в результате взрыва. Очевидцы рассказывали о громком хлопке, который был слышен даже в соседнем Салавате, а также о толчке, из-за которого задребезжали окна и сработали автомобильные сигнализации.