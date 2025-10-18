СМИ: Главу ИК-46 в Невьянске Мельникова обвинили в ряде преступлений

Жена экс-начальника ИК-46 в Невьянске Свердловской области Александра Мельникова, обвиняемого во взятке и превышении полномочий, обратилась в Следственный комитет с просьбой проверить расследование дела мужа.
Мельников отвергает обвинения, утверждая, что стал жертвой оговора со стороны заключенных. 18 марта 2024 года дежурный сообщил ему о найденных у двух осужденных мобильных телефонах.
Проверяя их содержимое, Мельников обнаружил переписку с сотрудниками отдела собственной безопасности, которые, по его словам, просили заключенных передавать компрометирующие сведения о других осужденных. Просмотр переписки он зафиксировал на видео. После этого заключенных признали нарушителями режима и отправили в штрафной изолятор.
21 марта Мельникова задержали. Его обвинили в получении от заключенных материалов для прицепа-палатки в обмен на лояльность к хранению ими телефонов и Wi-Fi-устройств. Позднее обвинение расширили. Сам Мельников утверждает, что оплатил изготовление прицепа через кассу колонии.
По словам адвоката, с 10 апреля следственные действия не проводятся, она назвала продление меры пресечения незаконным. Представители силовых структур ситуацию не комментируют, передает Ura.ru.
