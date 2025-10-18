Во Владивостоке водитель Toyota Prius врезался в дерево

Во Владивостоке проводится проверка по факту дорожно-транспортного происшествия, в котором пострадала пассажирка автомобиля. Авария произошла в Первореченском районе, около дома № 59 на улице Некрасовской.
По предварительным данным, 20-летний водитель автомобиля Toyota Prius не справился с управлением во время непогоды. Молодой человек двигался со стороны Океанского проспекта в направлении улицы Гоголя, когда его машина вылетела с проезжей части и врезалась в дерево.
В результате ДТП была госпитализирована 24-летняя пассажирка иномарки. На место происшествия оперативно прибыли экипаж ДПС и бригада скорой медицинской помощи.
В настоящее время автоинспекторы устанавливают все обстоятельства случившегося. Госавтоинспекция Владивостока обращается к очевидцам аварии с просьбой позвонить в дежурную часть полка ДПС по телефонам: