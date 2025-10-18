Девочку, пострадавшую от рук отца, перевезли в Москву

Уфимские врачи сделали все возможное, сохранив жизнь и стабилизировав состояние. Сейчас ей требуется высокотехнологичная медицинская помощь, которую она сможет получить в Москве, в Российской детской клинической больнице, куда ее вчера доставили спецбортом Центра медицины катастроф.