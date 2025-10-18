Испорченный отпуск и пустой кошелек: сибиряки нарвались на мошенников при бронировании турпутевок

История началась с привлекательного объявления в мессенджере, где предлагались туры по выгодным ценам. Доверчивая сибирячка перевела деньги за путевку на двоих, но никаких документов так и не получила. Полиция, изучив обстоятельства дела, быстро вышла на след 43-летней жительницы поселка Забайкальск, которая ранее работала в туристической сфере и использовала свои знания для обмана земляков.