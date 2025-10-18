Испорченный отпуск и пустой кошелек: сибиряки нарвались на мошенников при бронировании турпутевок

Жительница Забайкалья стала жертвой мошенников, пытаясь забронировать отпуск на популярном китайском курорте Хайнань. Как сообщает ИА ChitaMedia со ссылкой на региональное МВД, вместо долгожданного отдыха она потеряла 135 тысяч рублей.
История началась с привлекательного объявления в мессенджере, где предлагались туры по выгодным ценам. Доверчивая сибирячка перевела деньги за путевку на двоих, но никаких документов так и не получила. Полиция, изучив обстоятельства дела, быстро вышла на след 43-летней жительницы поселка Забайкальск, которая ранее работала в туристической сфере и использовала свои знания для обмана земляков.
— Расследование показало, что это был не единичный случай — мошенница успела обмануть нескольких человек, общая сумма ущерба превысила 500 тысяч рублей. Все пострадавшие переводили деньги за несуществующие путевки, надеясь на бюджетный отдых, — пишут в агентстве.
Преступницу задержали, она полностью возместила причиненный ущерб. Заведено уголовное дело, полиция продолжает выяснять, не было ли других потерпевших, и напоминает о необходимости проверять лицензии туроператоров и заключать официальные договоры.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что в Бурятии мошенники убедили отдать школьника крупную сумму.