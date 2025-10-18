В Ростовской области установлен мужчина, причастный к убийству, совершенному в 94 году

Следователями-криминалистами СК России по Ростовской области проведена аналитическая работа по уголовному делу об убийстве девочки, совершенном 31 год назад. По версии следствия, в августе 1994 года в правоохранительные органы поступило сообщение о том, что в одной из квартир, расположенной в поселке Каменоломни, обнаружено тело 8-летней девочки с признаками насильственной смерти. Также установлено, что в отношении ребенка совершено преступление против половой неприкосновенности. В рамках работы по раскрытию и расследованию преступлений прошлых лет криминалистами регионального СК России была назначена экспертиза вещественных доказательств с применением современных методик молекулярно-генетического исследования. В результате на следах, изъятых с места происшествия, был выделен ДНК-профиль предполагаемого преступника. Проведенная проверка по федеральной базе данных геномной информации выявила полное совпадение полученного генетического профиля с ДНК-профилем ранее судимого лица, что позволило идентифицировать подозреваемого. Им оказался 51-летний житель города Шахты, который неоднократно привлекался к ответственности за различные преступления, в том числе против половой неприкосновенности. Установлено, что мужчина, представляясь работником коммунальных служб, незаконно проникал в жилища граждан, где совершал кражи и преступления против половой неприкосновенности. В ходе допроса и проверки показаний на месте преступления он полностью признал свою вину. Ему предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного п. «е» ст. 102 УК РСФСР (убийство, сопряженное с изнасилованием), и избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.