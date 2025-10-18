В Сочи спасатели МЧС России обнаружили заблудившуюся пенсионерку

В районе реки Малая Хоста 70-летняя женщина собирала грибы, но потеряла ориентир и заблудилась. Сутки она пыталась выбраться из чащи. Обессилев, за помощью обратилась в МЧС России. Всю ночь сотрудники и кинологи Южного регионального поисково-спасательного отряда ведомства вели поиск двумя группами. Сотрудники МЧС России постоянно были на связи с потерявшейся, также применяли сигнальные средства. Пенсионерку вывели из леса и на автомобиле доставили в городскую черту. Медпомощь ей не потребовалась.