13-летний водитель мотоцикла пострадал в ДТП в Новосибирске

В субботу, 17 октября, в Новосибирске произошло ДТП с участием несовершеннолетнего водителя мотоцикла. Об этом рассказали в пресс-службе Госавтоинспекции НСО. По предварительной информации, 44-летний мужчина, управляя автомобилем Nissan Tiida, столкнулся с мотоциклом Regulmoto, который ехал во встречном направлении.

Источник: ГИБДД по НСО

В результате аварии пострадали 13-летний водитель мотоцикла и его 14-летний пассажир. Оба пострадавших доставлены в медицинское учреждение. Ранее виновница смертельного ДТП в Новосибирской области погибла Кирилл Суржик.