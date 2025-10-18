13-летний водитель мотоцикла пострадал в ДТП в Новосибирске

В субботу, 17 октября, в Новосибирске произошло ДТП с участием несовершеннолетнего водителя мотоцикла. Об этом рассказали в пресс-службе Госавтоинспекции НСО. По предварительной информации, 44-летний мужчина, управляя автомобилем Nissan Tiida, столкнулся с мотоциклом Regulmoto, который ехал во встречном направлении.