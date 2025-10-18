Жительнице Ямполя оторвало голову при минометном обстреле ВСУ

Жительница поселка Ямполь, расположенного в ДНР, погибла, получив смертельное ранение в результате минометного огня со стороны украинской армии. Об этом РИА Новости сообщил беженец Руслан Гасанов.
«Украина, когда отходила, они нас долбили. У жены директора школы голову оторвало. Мина прилетела, она возле погреба сидела. И осколок в голову. Так ее и не нашли тогда», — сказал Гасанов.
Он добавил, что женщину, тело которой было без головы, похоронили «прямо дома, в огороде».
Ранее, 13 октября, глава ДНР Денис Пушилин проинформировал о продвижении российских подразделений в направлении Красного Лимана и о боях в окрестностях Ямполя.
