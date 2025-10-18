Хабиров опроверг информацию о взрыве на заводе «Авангард» из-за БПЛА

Глава Башкортостана Радий Хабиров опроверг утверждения о том, что ЧП на заводе «Авангард» было спровоцировано атакой беспилотного летательного аппарата.
«Были разные суждения о том, что это была атака БПЛА. Нет, произошёл взрыв, в его причинах сейчас разбираются криминалисты», — сообщил Хабиров в своем Telegram-канале.
Он также отметил, что завод работает уже достаточно давно, однако продолжает выполнять важную задачу государственного значения.
«Здесь предстоит сделать большой объем работ, и мы готовы помочь предприятию определить необходимые подрядные организации, которые с ними справятся», — заключил глава региона.
Ранее сообщалось, что три человека погибли при взрыве на заводе «Авангард» в башкирском Стерлитамаке.