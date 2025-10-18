Семьям погибших при взрыве на предприятии «Авангард» выплатят компенсации

Глава Башкирии Радий Хабиров сообщил о мерах поддержки для семей погибших при взрыве на предприятии «Авангард». В своем Telegram-канале он подтвердил, что предприятие окажет необходимую помощь и выплатит компенсации родственникам женщин, погибших в результате инцидента.
По словам Хабирова, при взрыве погибли три женщины. Среди них была молодая девушка 2002 года рождения. У двух других женщин остались дети. Руководитель региона выразил соболезнования родным погибших.
«Предприятие окажет необходимые меры поддержки, обязательно будет выплачена компенсация», — указал он.
Напомним, 17 октября на предприятии «Авангард» в Стерлитамаке произошел взрыв. По предварительным данным, инцидент случился в одном из цехов завода. В больнице в итоге оказались девять человек, трое, к сожалению, погибли.