Семьям погибших при взрыве на предприятии «Авангард» выплатят компенсации

Глава Башкирии сообщил о мерах поддержки для семей трех женщин, погибших при взрыве на «Авангарде».

Источник: Комсомольская правда

Глава Башкирии Радий Хабиров сообщил о мерах поддержки для семей погибших при взрыве на предприятии «Авангард». В своем Telegram-канале он подтвердил, что предприятие окажет необходимую помощь и выплатит компенсации родственникам женщин, погибших в результате инцидента.

По словам Хабирова, при взрыве погибли три женщины. Среди них была молодая девушка 2002 года рождения. У двух других женщин остались дети. Руководитель региона выразил соболезнования родным погибших.

«Предприятие окажет необходимые меры поддержки, обязательно будет выплачена компенсация», — указал он.

Напомним, 17 октября на предприятии «Авангард» в Стерлитамаке произошел взрыв. По предварительным данным, инцидент случился в одном из цехов завода. В больнице в итоге оказались девять человек, трое, к сожалению, погибли.