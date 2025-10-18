В Ростовской области раскрыли убийство ребенка 30-летней давности

По данным следствия, в августе 1994 года в квартире в поселке Каменоломни было найдено тело 8-летней девочки с признаками насильственной смерти. Было установлено, что злоумышленник совершил преступление против половой неприкосновенности ребенка поджег квартиру, чтобы скрыть следы, и покинул жилище через окно.