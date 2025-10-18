В Ростовской области раскрыли убийство ребенка 30-летней давности

В Ростовской области следователями-криминалистами СК России было раскрыто убийство восьмилетней девочки, которое произошло в 1994 году. Об этом сообщили в пресс-службе регионального следкома.
По данным следствия, в августе 1994 года в квартире в поселке Каменоломни было найдено тело 8-летней девочки с признаками насильственной смерти. Было установлено, что злоумышленник совершил преступление против половой неприкосновенности ребенка поджег квартиру, чтобы скрыть следы, и покинул жилище через окно.
Криминалистами была проведена экспертиза вещественных доказательств с применением современных методик молекулярно-генетического исследования. В результате удалось установить личность предполагаемого преступника, им оказался ранее неоднократно судимый за различные преступления житель города Шахты.
В ходе допроса и проверки показаний на месте преступления мужчина полностью признал свою вину. В отношении фигуранта избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
Ранее сообщалось, что в Московской области сотрудники правоохранительных органов задержали исполнителя и соучастника убийства 23-летней давности.