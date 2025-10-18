Ричмонд
Две девочки разбились на мотоцикле в Агаповском районе

Две девочки разбились на мотоцикле в Агаповском районе, сообщили в Госавтоинспекции Челябинской области.

Источник: Госавтоинспекция Челябинской области

Все произошло в поселке Буранный. Две девочки, 12 и 13 лет, катались на мотоцикле, когда столкнулись с иномаркой. Известно, что водитель автомобиля на нерегулируемом перекрестке не уступил дорогу и совершил столкновение с двигавшимся во встречном направлении прямо мотоциклом, за рулем которого была 13-летняя девочка.

Обеих девочек с травмами доставили в больницу.

Стало известно, что мотоцикл принадлежал отцу одной из девочек, который иногда позволял дочери сесть за руль. Мужчину привлекут к административной ответственности.