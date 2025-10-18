Две девочки разбились на мотоцикле в Агаповском районе

Все произошло в поселке Буранный. Две девочки, 12 и 13 лет, катались на мотоцикле, когда столкнулись с иномаркой. Известно, что водитель автомобиля на нерегулируемом перекрестке не уступил дорогу и совершил столкновение с двигавшимся во встречном направлении прямо мотоциклом, за рулем которого была 13-летняя девочка.