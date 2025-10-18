Ричмонд
Мать, бросившая младенца среди мусора в Петербурге, задержана

Меньше суток потребовалось оперативникам, чтобы отыскать женщину, которая оставила грудничка замерзать у мусорных контейнеров в Московском районе Петербурга. Её отношение к детям и раньше вызывало вопросы.

Как стало известно «Фонтанке» 18 октября, оперативники уголовного розыска задержали 35-летнюю Яну на улице Пилотов, 26, накануне около десяти часов вечера. В отделе она получила в нагрузку протокол о мелком хулиганстве.

«Женщина задержана, следствием выполняется комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего», — сообщили в ГСУ СК по Петербургу.

Следствие вменяет ей уголовную статью об оставлении в опасности. По данным ведомства, женщину уже привлекали к ответственности за неисполнение родительских обязанностей.

Мать попала в поле зрения камеры наблюдения у мусорных контейнеров на Московском проспекте. Она некоторое время катала коляску по площадке, а потом ушла без неё. Утром 17 октября ребёнка обнаружил дворник. По его словам, младенец был холодным. «Фонтанка» писала, что пятимесячную девочку пока определили в дом малютки.