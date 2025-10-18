Мать, бросившая младенца среди мусора в Петербурге, задержана

Мать попала в поле зрения камеры наблюдения у мусорных контейнеров на Московском проспекте. Она некоторое время катала коляску по площадке, а потом ушла без неё. Утром 17 октября ребёнка обнаружил дворник. По его словам, младенец был холодным. «Фонтанка» писала, что пятимесячную девочку пока определили в дом малютки.