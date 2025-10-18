Ричмонд
В Севастополе иномарка задавила лежащего на дороге человека

СИМФЕРОПОЛЬ, 18 окт — РИА Новости Крым. В Севастополе водитель иномарки без водительских прав наехал на неизвестно, лежащего на дороге. Как сообщает пресс-служба полиции города, потерпевший скончался.

Источник: Сергей Петров/NEWS.ru/TACC

По данным Госавтоинспекции, авария произошла в субботу в 2:10 на улице Горпищенко. 23-летний водитель BMW без прав сбил пешехода, который лежал на проезжей части дороги по ходу движения автомобиля.

«В результате дорожно-транспортного происшествия неустановленный пешеход получил телесные повреждения и скончался в карете скорой помощи по пути в медицинское учреждение», — проинформировали правоохранители.

Признаков опьянения у водителя не установлено. Ведется следствие, полицейские устанавливают личность погибшего и все обстоятельств произошедшего.