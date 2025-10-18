В Севастополе иномарка задавила лежащего на дороге человека

По данным Госавтоинспекции, авария произошла в субботу в 2:10 на улице Горпищенко. 23-летний водитель BMW без прав сбил пешехода, который лежал на проезжей части дороги по ходу движения автомобиля.
«В результате дорожно-транспортного происшествия неустановленный пешеход получил телесные повреждения и скончался в карете скорой помощи по пути в медицинское учреждение», — проинформировали правоохранители.
Признаков опьянения у водителя не установлено. Ведется следствие, полицейские устанавливают личность погибшего и все обстоятельств произошедшего.