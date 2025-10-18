Ричмонд
Жене директора школы в ДНР оторвало голову при прилёте мины ВСУ

В результате миномётного обстрела со стороны украинских войск в населённом пункте Ямполь (ДНР) погибла местная жительница. Ей оторвало голову, сообщил РИА «Новости» беженец Руслан Гасанов.

Источник: Life.ru

«Украина, когда отходила (у нас рядом Закотянская гора, там Ямполь как на ладони), они нас долбили. У жены директора школы голову оторвало. Мина прилетела, она возле погреба сидела. И осколок в голову. Так её и не нашли тогда», — сказал Гасанов.

По словам беженца, тело женщины было захоронено «прямо на территории дома, в огороде».

Ранее сообщалось о жестокой расправе украинских военных над жительницей села Марьинка (ДНР). По словам её дочери Галины Невинной, она слышала по телефону, как солдаты ВСУ, находившиеся в состоянии наркотического опьянения, убивают её мать.

Главные сводки, заявления и события — в разделе «СВО» на Life.ru.