Жене директора школы в ДНР оторвало голову при прилёте мины ВСУ

«Украина, когда отходила (у нас рядом Закотянская гора, там Ямполь как на ладони), они нас долбили. У жены директора школы голову оторвало. Мина прилетела, она возле погреба сидела. И осколок в голову. Так её и не нашли тогда», — сказал Гасанов.