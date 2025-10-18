Жене директора школы в ДНР оторвало голову при прилёте мины ВСУ

«Украина, когда отходила (у нас рядом Закотянская гора, там Ямполь как на ладони), они нас долбили. У жены директора школы голову оторвало. Мина прилетела, она возле погреба сидела. И осколок в голову. Так её и не нашли тогда», — сказал Гасанов.
По словам беженца, тело женщины было захоронено «прямо на территории дома, в огороде».
Ранее сообщалось о жестокой расправе украинских военных над жительницей села Марьинка (ДНР). По словам её дочери Галины Невинной, она слышала по телефону, как солдаты ВСУ, находившиеся в состоянии наркотического опьянения, убивают её мать.
Главные сводки, заявления и события — в разделе «СВО» на Life.ru.