Под Ростовом человек погиб в ДТП с 18-летним водителем на «Тойоте» без прав

— В 22.15 пятницы, 17 октября, на автодороге А-270 (М-4 «Дон» — Новошахтинск — граница с ЛНР) 18-летний парень, управлявший Toyota Camry без водительского удостоверения, на полном ходу врезался в остановившуюся перед стоп-линией Lada Priora. От мощного удара «Ладу» по инерции отбросило на автомобиль ВАЗ-2111 с 45-летним шофером за рулем. 26-летний водитель «Приоры» погиб на месте от полученных травм, — описали произошедшее в донской Госавтоинспекции.