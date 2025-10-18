Под Ростовом человек погиб в ДТП с 18-летним водителем на «Тойоте» без прав

Под Ростовом погиб 29-летний автомобилист, когда 18-летний водитель без прав на автомобиле Toyota Camry врезался в стоявшую на трассе машину Lada Priora. Об этом рассказали в отделе пропаганды Управления ГАИ по Ростовской области.
— В 22.15 пятницы, 17 октября, на автодороге А-270 (М-4 «Дон» — Новошахтинск — граница с ЛНР) 18-летний парень, управлявший Toyota Camry без водительского удостоверения, на полном ходу врезался в остановившуюся перед стоп-линией Lada Priora. От мощного удара «Ладу» по инерции отбросило на автомобиль ВАЗ-2111 с 45-летним шофером за рулем. 26-летний водитель «Приоры» погиб на месте от полученных травм, — описали произошедшее в донской Госавтоинспекции.
Как установили сотрудники ГИБДД, молодой человек за рулем «Тойоты» не имел права управления транспортными средствами.
Эта авария стала не единственным трагическим происшествием за последние сутки. На трассе Элиста — Зимовники другой водитель без прав спровоцировал лобовое столкновение с грузовой фурой. В результате удара водитель и пассажир легкового автомобиля мгновенно погибли.
Сотрудники Госавтоинспекции напоминают о необходимости строгого соблюдения ПДД и недопустимости управления транспортными средствами без соответствующего разрешения.
