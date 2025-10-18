В МВД раскрыли новую схему мошенничества через фальшивые объявления

По информации ведомства, преступники размещают фальшивые ссылки, ведущие на фишинговые сайты, где предлагают ввести данные от «Госуслуг» для получения компенсаций, субсидий и других выплат.
Если пользователи вводят свои данные, мошенники получают доступ не только к учетной записи на госуслугах, но и ко всей информации, находящейся в ней.
Ранее в этот день член комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи, федеральный координатор партийного проекта «Цифровая Россия» Антон Немкин сообщил, что в РФ участились случаи мошенничества, когда злоумышленники требуют прислать им копии паспорта, данные ИНН, СНИЛС или номера банковских карт якобы для «заключения договора» на обучение или прохождение стажировки.
