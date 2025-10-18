Ричмонд
+8°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В МВД раскрыли новую схему мошенничества через фальшивые объявления

В России мошенники через фальшивые объявления крадут деньги и доступ к «Госуслугам». Об этом 18 октября ТАСС сообщили в пресс-центре МВД РФ.

Источник: Freepik

По информации ведомства, преступники размещают фальшивые ссылки, ведущие на фишинговые сайты, где предлагают ввести данные от «Госуслуг» для получения компенсаций, субсидий и других выплат.

Если пользователи вводят свои данные, мошенники получают доступ не только к учетной записи на госуслугах, но и ко всей информации, находящейся в ней.

Ранее в этот день член комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи, федеральный координатор партийного проекта «Цифровая Россия» Антон Немкин сообщил, что в РФ участились случаи мошенничества, когда злоумышленники требуют прислать им копии паспорта, данные ИНН, СНИЛС или номера банковских карт якобы для «заключения договора» на обучение или прохождение стажировки.

Все важные новости — в канале «Известия» в мессенджере МАХ.