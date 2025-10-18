Ричмонд
ПВО сбила пять БПЛА над российскими регионами за два часа

МОСКВА, 18 окт — РИА Новости. Средства ПВО сбили с 8:00 мск до 10:00 мск пять украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над двумя региона России, сообщило Минобороны РФ в субботу.

Источник: © РИА Новости

«Восемнадцатого октября текущего года в период с 8:00 мск до 10:00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены пять украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа: четыре — над территорией Белгородской области и один — над территорией Курской области», — говорится в сообщении.

Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
