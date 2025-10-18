В Башкирии за год подорожали популярные продукты питания

Среди рыбной продукции значительное подорожание зафиксировано у мороженой неразделанной рыбы (+17,06%, до 301,38 рубля) и разделанной рыбы, кроме лососевых пород (+15,14%, до 374,84 рубля). Говядина подорожала на 13,82−14,36% в зависимости от категории, свинина — на 12,48%. Также заметно выросли цены на соленую и копченую рыбу, рыбные консервы и сухие приправы.