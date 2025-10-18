В Башкирии за год подорожали популярные продукты питания

Согласно данным Башстата, с декабря 2024 года по сентябрь 2025-го в Башкирии заметно выросли цены на 12 популярных продуктов питания. В перечень вошли шоколад, кофе, рыба и рыбные консервы, говядина, свинина и лимоны.
Наибольший рост показали цены на шоколад, которые увеличились на 22,07% и достигли 1357,33 рубля за килограмм. Зерновой и молотый кофе подорожал на 20,78% (до 1758,30 рубля), а лимоны — на 20,10% (201,15 рубля). Растворимый кофе стал стоить на 17,22% дороже, достигнув 3353,94 рубля.
Среди рыбной продукции значительное подорожание зафиксировано у мороженой неразделанной рыбы (+17,06%, до 301,38 рубля) и разделанной рыбы, кроме лососевых пород (+15,14%, до 374,84 рубля). Говядина подорожала на 13,82−14,36% в зависимости от категории, свинина — на 12,48%. Также заметно выросли цены на соленую и копченую рыбу, рыбные консервы и сухие приправы.
