Водитель погиб в массовом ДТП с лосем в Нижегородской области

В Нижегородской области лось стал причиной массового ДТП с погибшим водителем. Об этом сообщила пресс-служба УГИБДД по региону.
Авария произошла на трассе Ряжск — Касимов — Муром — Нижний Новгород недалеко от Богородска. 55-летний водитель Volkswagen не успел среагировать на выскочившего на дорогу лося и врезался в него. Животное вылетело на встречную полосу, где на него наехали Lada и Nissan.
В результате аварии погиб водитель Volkswagen. Также пострадал один из пассажиров — 5-летний ребенок. Он был доставлен в больницу. Обстоятельства ДТП выясняют сотрудники ГИБДД.