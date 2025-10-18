Ричмонд
Водитель погиб в массовом ДТП с лосем в Нижегородской области

В результате аварии также пострадал 5-летний ребенок.

В Нижегородской области лось стал причиной массового ДТП с погибшим водителем. Об этом сообщила пресс-служба УГИБДД по региону.

Авария произошла на трассе Ряжск — Касимов — Муром — Нижний Новгород недалеко от Богородска. 55-летний водитель Volkswagen не успел среагировать на выскочившего на дорогу лося и врезался в него. Животное вылетело на встречную полосу, где на него наехали Lada и Nissan.

В результате аварии погиб водитель Volkswagen. Также пострадал один из пассажиров — 5-летний ребенок. Он был доставлен в больницу. Обстоятельства ДТП выясняют сотрудники ГИБДД.