В Иркутске начались поиски 40-летнего мужчины. Как сообщили КП-Иркутск в ГУ МВД региона, сибиряк бесследно исчез днем ранее, 17 октября. Последний раз его видели на улице Трилиссера в Октябрьском районе, а после следы бесследно оборвались… Куда мог отправиться пропавший, случилось ли что-то страшное — на эти вопросы пока нет ответов.