В Иркутске начались поиски 40-летнего мужчины. Как сообщили КП-Иркутск в ГУ МВД региона, сибиряк бесследно исчез днем ранее, 17 октября. Последний раз его видели на улице Трилиссера в Октябрьском районе, а после следы бесследно оборвались… Куда мог отправиться пропавший, случилось ли что-то страшное — на эти вопросы пока нет ответов.
Родственники сразу же забили тревогу, обратились с заявлением в полицию. Спустя время удалось хоть немного прояснить ситуацию и выяснить, что мужчина, предположительно, мог направиться в Ангарск. Сейчас правоохранители и волонтеры бросили все силы на его поиски.
Всех, кто располагает информацией о Викторе Куренине, просят связаться по телефону дежурной части отдела полиции: