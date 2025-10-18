В Беларуси милиция задержала женщину из-за яблок. Подробности озвучили в пресс-службе УВД Миноблисполкома.
В ведомстве сообщили, что в деревне Копачевка Борисовском районе 45-летняя женщина украла из частного сада 300 килограммов яблок. В отношении нее было заведено уголовное дело.
С заявлением о произошедшем в оперативно-дежурную службу Загородного отдела милиции Борисовского РУВД обратилась 67-летняя жительница Борисова. Пенсионерка уточнила, что хищение яблок нового урожая случилось в период с 27 сентября по 14 октября с открытого участка частного сада, расположенного в деревне Копачевка.
Во время проверочных мероприятий сотрудники милиции установили подозреваемого. К краже оказалась причастна 45-летняя жительница Борисовского района. Она призналась в содеянном и сообщила, что сразу же после сбора яблок сдала их на пищевой комбинат.
«Таким образом подозреваемая хотела подзаработать, выручив более 160 рублей», — рассказали в ведомстве.
