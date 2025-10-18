«Золотые скамейки». После обысков в Калининграде арестован чиновник

После сообщений об обысках в городской администрации правоохранительные органы подтвердили возбуждение уголовного дела о мошенничестве, а 18 октября был арестован один из чиновников мэрии.
Обыски и первые вопросы.
16 октября в здании администрации Калининграда сотрудники полиции и Федеральной службы безопасности провели оперативные мероприятия. Один из чиновников администрации поделился с «АиФ Калининград», что всё происходило спокойно и корректно: «Правоохранители вели себя уважительно, никого не задерживали, сотрудники предоставляли необходимые документы».
Заместитель главы администрации Игорь Шлыков отказался комментировать ситуацию, отметив, что это «не входит в его компетенцию».На тот момент глава администрации города Елена Дятлова находилась в отпуске.
Позже ТАСС со ссылкой на источник сообщил, что в ходе обысков была изъята документация, а по итогам проверки возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество».
Своим чередом.
Несмотря на внимание к происходящему, администрация не прекращала работу. Корреспонденты «АиФ в Калининграде» побывали у здания мэрии и отметили: внешней активности у входа не наблюдалось, сотрудники продолжали выполнять свои обязанности.
В тот же вечер, уже после сообщений об обысках, Елена Дятлова опубликовала пост в Telegram, никак не касающийся следственных действий. Глава города рассказала о планах по благоустройству и установке новых остановочных павильонов. В 2025 году на эти цели предусмотрено 12,3 млн рублей, а до конца ноября в Калининграде появятся ещё шесть новых трамвайных остановок.
Этот пост, опубликованный в день обысков, стал для многих сигналом, что работа администрации продолжается в штатном режиме, несмотря на расследование.
Версия следствия.
Через два дня после обысков появились новые подробности. По данным следствия, в декабре 2023 года неустановленные лица направили в «Управление капитального строительства» коммерческие предложения на поставку двух мраморных скамеек по завышенной цене. Закупка проходила в рамках регионального проекта «Развитие туристической инфраструктуры».
На основании подложных документов была установлена завышенная начальная максимальная цена контракта. Победителем стал единственный участник конкурса — индивидуальный предприниматель, с которым был заключён договор.
Скамейки установили в сквере 70-летия Калининградской области, однако заказчику предоставили фиктивные документы о стоимости и происхождении товара. В результате ущерб составил более миллиона рублей.
Арест и расследование.
18 октября пресс-служба областного суда подтвердила: по ходатайству следствия под стражу взят заместитель председателя комитета городского хозяйства и строительства администрации. В материалах указано, что подозреваемый не проживает по месту регистрации, может скрыться и оказать давление на свидетелей.
Следствие считает, что он причастен к схеме завышения стоимости при закупке декоративных элементов. Судебное заседание по вопросу ареста назначено на 15:30 мск 18 октября.
Тень на городскую власть.
История с обысками и арестом чиновника стала одной из самых обсуждаемых в Калининграде за последние месяцы. Пока ни мэр, ни представители администрации не комментируют ситуацию, однако жители в соцсетях задаются вопросом: как подобные схемы могли пройти через систему закупок, где каждая цифра должна быть под контролем?
По словам источников, близких к городской администрации, сейчас проводится внутренняя проверка всех контрактов, связанных с благоустройством общественных пространств.
Калининград переживает масштабное обновление городской среды: реконструируются парки, скверы, исторические улицы. Любой коррупционный эпизод в этой сфере бьёт не только по бюджету, но и по доверию людей. Когда речь идёт о благоустройстве, горожане хотят видеть результат.
Сейчас следственные органы продолжают работу, допрашивают свидетелей и изучают документацию. Судьба подозреваемого будет решаться в ближайшие дни.
Тем временем в самой администрации жизнь идёт своим чередом. Городские службы занимаются ремонтом дорог, благоустройством и подготовкой к зиме. Но вопрос доверия к власти после таких историй в обществе неизбежно встаёт остро.