«Золотые скамейки». После обысков в Калининграде арестован чиновник

В тот же вечер, уже после сообщений об обысках, Елена Дятлова опубликовала пост в Telegram, никак не касающийся следственных действий. Глава города рассказала о планах по благоустройству и установке новых остановочных павильонов. В 2025 году на эти цели предусмотрено 12,3 млн рублей, а до конца ноября в Калининграде появятся ещё шесть новых трамвайных остановок.