Ричмонд
+7°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Пятерых пострадавших при взрыве на ФКП «Авангард» перевезли в Уфу

Пострадавших при взрыве в Стерлитамаке доставили в уфимские больницы.

Источник: Комсомольская правда

Пятеро рабочих, пострадавших при чрезвычайном происшествии на заводе «Авангард» в Стерлитамаке, были перевезены для лечения в медицинские учреждения Уфы. Об этом сообщил глава Башкирии Радий Хабиров в своем телеграм-канале.

По его словам, у двоих госпитализированных состояние оценивается как тяжелое, у остальных трех — средней степени тяжести. При этом руководитель республики подчеркнул, что жизни ни одного из пострадавших ничего не угрожает, и врачи помогут им полностью восстановиться.

Ранее стало известно, что в результате взрыва на производстве погибли три женщины. Среди них была молодая сотрудница 2002 года рождения. У двоих работниц остались дети.

Радий Хабиров выразил глубокие соболезнования родным и близким погибших и заверил, что предприятие окажет семьям всю необходимую поддержку, включая выплату компенсаций.

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.