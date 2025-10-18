Пятерых пострадавших при взрыве на ФКП «Авангард» перевезли в Уфу

Пятеро рабочих, пострадавших при чрезвычайном происшествии на заводе «Авангард» в Стерлитамаке, были перевезены для лечения в медицинские учреждения Уфы. Об этом сообщил глава Башкирии Радий Хабиров в своем телеграм-канале.
По его словам, у двоих госпитализированных состояние оценивается как тяжелое, у остальных трех — средней степени тяжести. При этом руководитель республики подчеркнул, что жизни ни одного из пострадавших ничего не угрожает, и врачи помогут им полностью восстановиться.
Ранее стало известно, что в результате взрыва на производстве погибли три женщины. Среди них была молодая сотрудница 2002 года рождения. У двоих работниц остались дети.
Радий Хабиров выразил глубокие соболезнования родным и близким погибших и заверил, что предприятие окажет семьям всю необходимую поддержку, включая выплату компенсаций.
