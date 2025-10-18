В Нижнем Тагиле 23-летний водитель погиб в ДТП

В Нижнем Тагиле Свердловской области 23-летний водитель машины «Лады» погиб в результате ДТП. Об этом сообщает региональная ГИБДД.
Авария произошла 18 октября около 4.00 на регулируемом перекрёстке у дома № 2а по улице Юности. По предварительным данным, водитель «Лады» выбрал небезопасную скорость и не справился с управлением. В результате его автомобиль столкнулся с Renault Logan, вставшим впереди на запрещающий сигнал светофора. «Ладу» занесло, она врезалась в бетонное ограждение и опрокинулась.
Водитель отечественной машины скончался на месте ДТП. Его 22-летний пассажир был госпитализирован с травмами различной степени тяжести. Сотрудники ГИБДД выяснили, что погибший не имел права садиться за руль, так как ранее был лишён права вождения и после истечения срока лишения не восстановил это право. Кроме того, сам погибший и его пассажир не были пристёгнуты ремнями безопасности.