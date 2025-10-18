В Минске водитель Seat врезался в Citroen из-за лопнувшего колеса

По предварительным данным, в пятницу, 17 октября, примерно в 18.10 19-летний водитель, находившийся за рулем автомобиля Seat, ехал по внешнему кольцу МКАД. В районе 28 километра в авто лопнуло колесо. Из-за этого водитель ушел в неуправляемый занос, врезался в отбойник, а затем — в автомобиль Citroen.