В Минске водитель Seat врезался в Citroen из-за лопнувшего колеса. Подробности рассказали в пресс-службе УГАИ ГУВД Мингорисполкома.
«Лопнувшее колесо стало причиной ДТП на МКАД», — сказано в сообщении.
По предварительным данным, в пятницу, 17 октября, примерно в 18.10 19-летний водитель, находившийся за рулем автомобиля Seat, ехал по внешнему кольцу МКАД. В районе 28 километра в авто лопнуло колесо. Из-за этого водитель ушел в неуправляемый занос, врезался в отбойник, а затем — в автомобиль Citroen.
В ГАИ отметили, что в результате дорожно-транспортного происшествия никто не пострадал, у автомобилей механические повреждения.
Тем временем массовое ДТП с тремя автомобилями случилось на МКАД в Минске.
Кстати, ГАИ предупредила о масштабной отработке автодорог и улиц в Беларуси: «Работают экипажи спецподразделения “Стрела”.
А еще мы собрали информацию про сельскохозяйственные ярмарки в Минске осенью 2025: собрали полный список адресов и время работы сельскохозяйственных ярмарок в Минске.