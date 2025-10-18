Ричмонд
В Минске водитель Seat врезался в Citroen из-за лопнувшего колеса

В Минске ДТП случилось на МКАД из-за лопнувшего колеса.

Источник: Комсомольская правда

В Минске водитель Seat врезался в Citroen из-за лопнувшего колеса. Подробности рассказали в пресс-службе УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

«Лопнувшее колесо стало причиной ДТП на МКАД», — сказано в сообщении.

По предварительным данным, в пятницу, 17 октября, примерно в 18.10 19-летний водитель, находившийся за рулем автомобиля Seat, ехал по внешнему кольцу МКАД. В районе 28 километра в авто лопнуло колесо. Из-за этого водитель ушел в неуправляемый занос, врезался в отбойник, а затем — в автомобиль Citroen.

В ГАИ отметили, что в результате дорожно-транспортного происшествия никто не пострадал, у автомобилей механические повреждения.

Тем временем массовое ДТП с тремя автомобилями случилось на МКАД в Минске.

Кстати, ГАИ предупредила о масштабной отработке автодорог и улиц в Беларуси: «Работают экипажи спецподразделения “Стрела”.

