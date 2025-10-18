В башкирском селе ввели карантин из-за бешенства животных

Эпизоотическим очагом признана территория личного подсобного хозяйства, расположенного на улице Советская. На этом участке запрещено лечить заболевших животных, а также посещать его посторонним, а доступ разрешен только специалистам государственной ветеринарной службы и людям, которые здесь живут или временно находятся. Также нельзя ввозить и вывозить животных, кроме тех, что прошли вакцинацию, а также снимать шкуры с павших животных.