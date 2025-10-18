В башкирском селе ввели карантин из-за бешенства животных

В селе Кидрасово Абзелиловского района Башкирии с 14 октября официально действует карантин по бешенству животных. Соответствующее распоряжение подписал глава республики, документ опубликован на портале правовой информации.
Эпизоотическим очагом признана территория личного подсобного хозяйства, расположенного на улице Советская. На этом участке запрещено лечить заболевших животных, а также посещать его посторонним, а доступ разрешен только специалистам государственной ветеринарной службы и людям, которые здесь живут или временно находятся. Также нельзя ввозить и вывозить животных, кроме тех, что прошли вакцинацию, а также снимать шкуры с павших животных.
На остальной территории села, попавшей под ограничительные меры, нельзя проводить ярмарки, выставки и другие мероприятия, связанные с перемещением и скоплением животных. Вывоз животных разрешен только привитых и исключительно для последующего убоя.
