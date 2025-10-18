Пенсионер сбил женщину на «зебре» в Челябинске

В Челябинске женщина получила травмы после наезда автомобиля, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».
ДТП произошло сегодня утром на улице Доватора.
«По предварительным данным, водитель, мужчина 1952 года рождения, управляя автомобилем Kia Rio, совершил наезд на пешехода, переходившего проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу», — рассказали в городской ГАИ.
В результате 39-летняя женщина-пешеход получила телесные повреждения.
Госавтоинспекция устанавливает все обстоятельства и причины произошедшего.