Братья пришли на работу, не подозревая, что одному из них суждено умереть: сибиряк получил травму, сев в мусоровоз

В Бурятии работник компании погиб под прессовочной машиной.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

В Гусиноозерске произошло жуткое происшествие, унесшее жизнь работника компании по вывозу мусора. Как сообщили КП-Иркутск в СУ СКР Бурятии, трагедия случилась 17 октября на местном полигоне, где двое братьев занимались выгрузкой отходов.

— После завершения разгрузки один из мужчин забрался внутрь кузова мусоровоза. В этот момент внезапно заработала прессовальная установка, нанеся рабочему смертельную травму головы. Его брат, ставший свидетелем чудовищного происшествия, самостоятельно доставил тело погибшего в ближайшее медицинское учреждение, — прокомментировали в пресс-службе ведомства.

Сейчас следователи проводят тщательную проверку, выясняя, почему было включено оборудование в тот момент, когда человек находился в кузове. От результатов этого расследования будет зависеть решение о заведении уголовного дела.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что полицейский заметил странную деталь и раскрыл преступление 20-летней давности.