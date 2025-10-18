Ричмонд
+7°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Смертельное ДТП на трассе под Зимовниками: двое погибли в столкновении с фурой

В Ростовской области водитель без прав врезался в фуру, погибли двое.

Источник: Комсомольская правда

В ночь на субботу, 18 октября, в Ростовской области при столкновении легковушки и фуры погибли два человека. Как сообщают в отделе пропаганды Управления ГАИ по донскому региону, за рулем одной из машин находился водитель без прав.

— Авария произошла в два часа ночи на 148-м километре трассы Элиста — Зимовники. По предварительным данным, 19-летний молодой человек, не имевший водительского удостоверения, за рулем «Лады Приоры» выехал на полосу встречного движения. Там иномарка лоб в лоб столкнулась с грузовиком DAF с полуприцепом, которым управлял 38-летний шофер, — рассказали в Госавтоинспекции региона.

От страшного удара оба транспортных средства мгновенно загорелись. Водитель «Приоры» и его 22-летний пассажир получили несовместимые с жизнью травмы и скончались на месте происшествия.

На место аварии выехали следователи Главного следственного управления МВД и сотрудники Госавтоинспекции. Специалисты выясняют точные обстоятельства трагедии, включая техническое состояние автомобилей и условия на дороге в момент ДТП.

Подпишись на нас в МАХ и в Telegram!

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ.

Под Ростовом человек погиб в ДТП с 18-летним водителем на «Тойоте» без прав.