В Херсонской области два человека погибли при атаке дронов на ПВР

Погибшие — 66-летний мужчина и 65-летняя женщина — проживали в пункте временного размещения, написал губернатор. Кроме того, удары пришлись по жилому сектору, повреждены частные дома.
Сегодня в Минобороны сообщили, что за ночь силы ПВО сбили 41 беспилотник над Россией. Приостанавливали работу десять аэропортов. В Татарстане на четыре часа вводили режим беспилотной опасности. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что при вечернем ударе БПЛА по селу Мокрая Орловка погиб один человек, еще один ранен.
