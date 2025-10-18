Ричмонд
+7°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Массовое ДТП с четырьмя автомобилями случилось на МКАД в Минске

В Минске случилось ДТП с четырьмя авто на МКАД.

Источник: Комсомольская правда

Массовое ДТП с четырьмя автомобилями случилось на МКАД в Минске. Подробности обнародовали в пресс-службе УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

По предварительным данным, утром 17 октября, в пятницу, в районе первого внутреннего кольца МКАД из-за несоблюдения безопасной дистанции случилось столкновение 4 автомобилей. В ГАИ отметили, что речь идет про два автомобиля Peugeot, Toyota, Lada. В пресс-службе отметили, что 27-летняя пассажирка Toyota была доставлена в больницу для обследования.

В Минске случилось ДТП с четырьмя авто на МКАД. Фото: телеграм-канал УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

Ранее в Минске водитель Seat врезался в Citroen из-за лопнувшего колеса.

Тем временем ГАИ предупредила о масштабной отработке автодорог и улиц в Беларуси: «Работают экипажи спецподразделения “Стрела”.

Кроме того, синоптики предупредили белорусов про сильные дожди в субботу 18 октября.