Массовое ДТП с четырьмя автомобилями случилось на МКАД в Минске. Подробности обнародовали в пресс-службе УГАИ ГУВД Мингорисполкома.
По предварительным данным, утром 17 октября, в пятницу, в районе первого внутреннего кольца МКАД из-за несоблюдения безопасной дистанции случилось столкновение 4 автомобилей. В ГАИ отметили, что речь идет про два автомобиля Peugeot, Toyota, Lada. В пресс-службе отметили, что 27-летняя пассажирка Toyota была доставлена в больницу для обследования.
В Минске случилось ДТП с четырьмя авто на МКАД. Фото: телеграм-канал УГАИ ГУВД Мингорисполкома.
Ранее в Минске водитель Seat врезался в Citroen из-за лопнувшего колеса.
Тем временем ГАИ предупредила о масштабной отработке автодорог и улиц в Беларуси: «Работают экипажи спецподразделения “Стрела”.
Кроме того, синоптики предупредили белорусов про сильные дожди в субботу 18 октября.