Массовое ДТП с четырьмя автомобилями случилось на МКАД в Минске

По предварительным данным, утром 17 октября, в пятницу, в районе первого внутреннего кольца МКАД из-за несоблюдения безопасной дистанции случилось столкновение 4 автомобилей. В ГАИ отметили, что речь идет про два автомобиля Peugeot, Toyota, Lada. В пресс-службе отметили, что 27-летняя пассажирка Toyota была доставлена в больницу для обследования.