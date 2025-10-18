Opel сбил двух школьниц на одном электросамокате на Авангардной улице в Петербурге

Утром 17 октября у дома 16 на Авангардной улице в Красносельском районе под колеса Opel попали две школьницы, одной из которых всего 13 лет, второй 17. За считанные секунды до удара девочки пересекали дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу на одном электросамокате, не спешившись. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Петербургу и Ленинградской области.
— В результате аварии у пострадавших диагностировали травмы различной степени тяжести. Их отвезли в больницу, — уточнили в ведомстве.
Полицейские начали проверку. В поле их внимания также попала женщина, находившаяся в тот момент за рулем иномарки. Все обстоятельства ДТП станут известны немного позже.
