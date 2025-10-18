Opel сбил двух школьниц на одном электросамокате на Авангардной улице в Петербурге

Утром 17 октября у дома 16 на Авангардной улице в Красносельском районе под колеса Opel попали две школьницы, одной из которых всего 13 лет, второй 17. За считанные секунды до удара девочки пересекали дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу на одном электросамокате, не спешившись. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Петербургу и Ленинградской области.