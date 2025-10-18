В Калининграде на ул. Левитана сгорели три автомобиля

В Калининграде на ул. Левитана загорелись три легковых автомобиля. Об этом сообщает ГУ МЧС России по Калининградской области.
Инцидент произошёл в субботу, 18 октября. Прибывшие на место происшествия сотрудники чрезвычайного ведомства ликвидировали огонь, предотвратив его распространение на соседние машины.
Один из автомобилей, припаркованный рядом с пожаром, получил повреждения. Пострадавших нет. Причину возгорания установят сотрудники органов дознания, отметили в ведомстве.
На Литовском валу загорелись кровля и деревянное межэтажное перекрытие эллинга.