Цены нормальные! Прокуратура не нашла нарушений в аэропорту Казани

Одновременно в воздушных гаванях региона и соседних субъектов Приволжского федерального округа появились новые меры для удобства пассажиров. Так, в залах ожидания установлены питьевые фонтанчики и кулеры с бесплатной водой. Они работают в аэропортах Казани и Бегишево, а также в Курумоче, Нижнем Новгороде, Ижевске, Уфе, Чебоксарах, Ульяновске, Кирове, Пензе и Саранске.