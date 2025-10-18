Ричмонд
Цены нормальные! Прокуратура не нашла нарушений в аэропорту Казани

Приволжская транспортная прокуратура завершила проверку цен на товары первой необходимости в аэропортах Татарстана. Контроль охватил продукты питания, питьевую воду и лекарственные препараты. Нарушений антимонопольного законодательства при формировании цен не выявлено, сообщили в пресс-службе ведомства.

Источник: РИА "Новости"

Одновременно в воздушных гаванях региона и соседних субъектов Приволжского федерального округа появились новые меры для удобства пассажиров. Так, в залах ожидания установлены питьевые фонтанчики и кулеры с бесплатной водой. Они работают в аэропортах Казани и Бегишево, а также в Курумоче, Нижнем Новгороде, Ижевске, Уфе, Чебоксарах, Ульяновске, Кирове, Пензе и Саранске.

В прокуратуре подчеркнули, что мониторинг цен на социально значимые товары ведётся на постоянной основе. Под наблюдением остаются не только аэропорты, но и железнодорожные и речные вокзалы.

Напомним, летом управление Федеральной антимонопольной службы по Татарстану сообщило о плановой проверке цен на питание, воду и услуги в трёх аэропортах республики — Казани, Нижнекамске и Бугульме. Проверка проводилась по поручению центрального аппарата ФАС России. Ее цель — предотвратить необоснованный рост цен и обеспечить пассажирам доступ к товарам первой необходимости по справедливой стоимости.