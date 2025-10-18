18 килограммов тротиловых шашек нашли в сарае мужчины в Ленобласти

Накануне, 17 октября, сотрудники уголовного розыска наведались в поселок Ромашки Приозерского района. В поле их внимания попал участок местного 50-летнего жителя. Когда они перешагнули порог его сарая, то обнаружили там огромный схрон боеприпасов времен Великой Отечественной войны. О подробностях сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Петербургу и Ленинградской области.