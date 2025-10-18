18 килограммов тротиловых шашек нашли в сарае мужчины в Ленобласти

Накануне, 17 октября, сотрудники уголовного розыска наведались в поселок Ромашки Приозерского района. В поле их внимания попал участок местного 50-летнего жителя. Когда они перешагнули порог его сарая, то обнаружили там огромный схрон боеприпасов времен Великой Отечественной войны. О подробностях сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Петербургу и Ленинградской области.
— На месте изъяли: деревянный ящик, на дне которого лежала 241 тротиловая шашка, а также одну дымовую шашку, 18 патронов различных калибров, винтовку Мосина 1913 года выпуска, находившуюся в коррозийном состоянии, и два сигнальных выстрела. Все предметы отправили на экспертизу, — уточнили в ведомстве.
Полицейские добавили, что общий вес тротиловых шашек составил более 18 килограммов. Владелец участка пояснил, что нашел боеприпасы еще в 90-х годах в лесу. Тем не менее мужчину задержали. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.