В Молдове новый всплеск отравлений грибами: семь человек оказались в больнице

За последние три дня семь жителей районов Ниспорень и Глодяны оказались на больничных койках после того, как отведали грибов, собранных в лесу и приготовленных дома. Об этом сообщили власти.
Пострадавшие поступили в больницы с признаками тяжёлого отравления — тошнотой, слабостью, рвотой. Врачи напоминают: грибной яд не исчезает даже после варки или жарки, а некоторые ядовитые грибы внешне почти неотличимы от съедобных.
По предварительным данным, все отравившиеся уверенно заявляли, что «знают грибы с детства». Но, как показывает практика, даже опытные грибники ошибаются, особенно в дождливую осень, когда в лесу растут и «двойники».
Специалисты призывают молдаван быть осторожными и не собирать незнакомые грибы. А ещё лучше — покупать их только у проверенных продавцов или вовсе отказаться от сомнительных экспериментов.