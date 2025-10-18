Ричмонд
В Молдове новый всплеск отравлений грибами: семь человек оказались в больнице

Пострадавшие поступили в больницы с признаками тяжёлого отравления — тошнотой, слабостью и рвотой.

Источник: Комсомольская правда

За последние три дня семь жителей районов Ниспорень и Глодяны оказались на больничных койках после того, как отведали грибов, собранных в лесу и приготовленных дома. Об этом сообщили власти.

Пострадавшие поступили в больницы с признаками тяжёлого отравления — тошнотой, слабостью, рвотой. Врачи напоминают: грибной яд не исчезает даже после варки или жарки, а некоторые ядовитые грибы внешне почти неотличимы от съедобных.

По предварительным данным, все отравившиеся уверенно заявляли, что «знают грибы с детства». Но, как показывает практика, даже опытные грибники ошибаются, особенно в дождливую осень, когда в лесу растут и «двойники».

Специалисты призывают молдаван быть осторожными и не собирать незнакомые грибы. А ещё лучше — покупать их только у проверенных продавцов или вовсе отказаться от сомнительных экспериментов.