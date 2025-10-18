Радий Хабиров опроверг связь взрыва на заводе «Авангард» в Стерлитамаке с БПЛА

Глава Башкирии Радий Хабиров опроверг версию о причастности беспилотников к взрыву на заводе «Авангард» в Стерлитамаке. По его словам, криминалисты сейчас работают над установлением точных причин произошедшего.
ЧП случилось 17 октября в цехе нитроузла предприятия. В результате взрыва погибли три женщины, восемь человек получили травмы. Пятеро пострадавших были госпитализированы, двое из них находятся в тяжелом состоянии.
Также известно, что здание получило серьезные повреждения, но к утру 18 октября поисково-спасательные работы на месте были полностью завершены.
Премьер-министр правительства Башкирии Андрей Назаров заявил, что угроза дальнейших обрушений на предприятии отсутствует, и завод продолжит работать в штатном режиме. Радий Хабиров подчеркнул, что несмотря на возраст предприятия, оно выполняет важные государственные задачи и будет продолжать выпуск необходимой для страны продукции.
Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.