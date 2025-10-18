Ричмонд
Радий Хабиров опроверг связь взрыва на заводе «Авангард» в Стерлитамаке с БПЛА

Точная причина взрыва на стерлитамакском «Авангарде» устанавливается.

Источник: Комсомольская правда

Глава Башкирии Радий Хабиров опроверг версию о причастности беспилотников к взрыву на заводе «Авангард» в Стерлитамаке. По его словам, криминалисты сейчас работают над установлением точных причин произошедшего.

ЧП случилось 17 октября в цехе нитроузла предприятия. В результате взрыва погибли три женщины, восемь человек получили травмы. Пятеро пострадавших были госпитализированы, двое из них находятся в тяжелом состоянии.

Также известно, что здание получило серьезные повреждения, но к утру 18 октября поисково-спасательные работы на месте были полностью завершены.

Премьер-министр правительства Башкирии Андрей Назаров заявил, что угроза дальнейших обрушений на предприятии отсутствует, и завод продолжит работать в штатном режиме. Радий Хабиров подчеркнул, что несмотря на возраст предприятия, оно выполняет важные государственные задачи и будет продолжать выпуск необходимой для страны продукции.

