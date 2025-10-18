В больнице Уфы умер третий пострадавший в массовом ДТП с фурой

В одной из уфимских больниц скончался пациент, получивший тяжелые травмы в массовом ДТП с участием фуры. Данную информацию подтвердили в министерстве здравоохранения региона.
Напомним, что авария произошла 15 октября на перекрестке улиц Новоженова и Уфимское шоссе. Грузовой автомобиль столкнулся с 11 машинами, которые находились на его пути. Первоначально сообщалось о двух погибших на месте и шести пострадавших.
Троих пострадавших доставили в городскую больницу № 21. Двое из них с травмами средней тяжести были размещены в травматологическом отделении, а один пациент в критическом состоянии находился в реанимации. Именно он не смог выжить несмотря на усилия медиков.
Расследование установило, что водитель грузовика не имел водительского удостоверения необходимой категории для управления большегрузным транспортом и осуществлял перевозки неофициально. В настоящее время продолжается проверка соблюдения компанией-перевозчиком требований законодательства в сфере безопасности грузоперевозок.
