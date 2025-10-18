«Нанес 31 удар, на глазах свидетеля отрубил пальцы и вину фактически не признал». Суд дал 18 лет дачнику, который отрубил пальцы главе садового товарищества под Минском

Было установлено, что в декабре 2024 года 63-летний житель Минска жестоко избил председателя правления садоводческого товарищества в ее же садовом домике (подробности мы писали здесь). Фигурант нанес женщине не менее 31 удара по различным частям тела, в том числе в жизненно важные органы. Он таскал потерпевшую за волосы, душил при помощи электрического кабеля, а также приставлял нож к уху и глазу женщины. Действия мужчина сопровождал повреждением имущества, высказыванием угроз убийством.