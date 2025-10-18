«Нанес 31 удар, на глазах свидетеля отрубил пальцы и вину фактически не признал». Суд дал 18 лет дачнику, который отрубил пальцы главе садового товарищества под Минском

18 лет получил дачник, отрубивший пальцы главе садового товарищества под Минском. Подробности приводит БелТА.
Было установлено, что в декабре 2024 года 63-летний житель Минска жестоко избил председателя правления садоводческого товарищества в ее же садовом домике (подробности мы писали здесь). Фигурант нанес женщине не менее 31 удара по различным частям тела, в том числе в жизненно важные органы. Он таскал потерпевшую за волосы, душил при помощи электрического кабеля, а также приставлял нож к уху и глазу женщины. Действия мужчина сопровождал повреждением имущества, высказыванием угроз убийством.
«На крики женщины на место происшествия прибежал один из членов садоводческого товарищества. На глазах у свидетеля обвиняемый отрубил потерпевший пальцы на правой кисти», — пишет подробности БелТА.
Старший прокурор отдела прокуратуры Минской области Екатерина Юдо сообщила журналистам после оглашения приговора, что свой преступный умысел, который был направлен на убийство женщины, минчанин не довел до конца по независящим от него обстоятельствам. Главе садоводческого товарищества своевременно была оказана квалифицированная медицинская помощь.
«Обвиняемый в судебном заседании вину фактически не признал, но с учетом доказательств, которые были представлены государственным обвинителем, Минским областным судом вынесен обвинительный приговор: 18 лет лишения свободы в колонии усиленного режима», — сказано в сообщении.
Потерпевшая сообщила, что ее состояние без изменений и предстоит еще две операции, после которых станет понятно, сможет ли женщина пользоваться пальцами руки.
— Моральное состояние мое, конечно, оставляет желать лучшего. Надеюсь, что будет лучше, — уточнила глава садоводческого товарищества.
Женщина отреагировала на приговор и подчеркнула, что лучше бы этого вовсе не происходило. Она заметила, что результат ее успокоил, так как были все основания опасаться за свою жизнь, так как минчанин угрожал ей убийством.
— Поэтому озвученный срок позволит мне быть более спокойной и знать, что это время я могу не опасаться за свою жизнь и жизнь других людей. Мое мнение: этот человек опасен для общества, — подчеркнула потерпевшая.
