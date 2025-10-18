СК раскрыл детали задержания семейной пары из Мозыря из-за работы меньше месяца

В ведомстве замечают: несмотря на то, что девушка официально состояла в браке, она жила в родительской квартире с 26-летним жителем Мозыря вместе со своей матерью. Фигуранты получали от куратора адреса тайников. Из них они забирали «товар», а затем отвозили домой".