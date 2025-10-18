СК раскрыл детали задержания семейной пары из Мозыря из-за работы меньше месяца

СК раскрыл детали задержания молодой пары из Мозыря из-за работы меньше месяца. Подробности обнародовали в пресс-службе Следственного комитета.
«Молодая пара продержалась в рядах наркокурьеров меньше месяца. Обоих заключили под стражу», — сказано в сообщении.
В ведомстве отметили, что Следственным управлением УСК по Гомельской области были установлены обстоятельства противоправной деятельности 26-летнего жителя Мозыря и его 22-летней приятельницы в сфере незаконного оборота психотропов.
«По данным следствия, весной текущего года молодую пару наркопотребителей завербовала крупнейшая преступная организация по торговле наркотиками в Беларуси», — сообщили в Следственном комитете.
В пресс-службе обратили внимание, что пара прошла инструктаж про нюансы распространения психотропов и ответственности перед «работодателем». После того, как они выполнили проверочные задачи, стали курьерами наркошопа.
В ведомстве замечают: несмотря на то, что девушка официально состояла в браке, она жила в родительской квартире с 26-летним жителем Мозыря вместе со своей матерью. Фигуранты получали от куратора адреса тайников. Из них они забирали «товар», а затем отвозили домой".
«В квартире, практически не таясь от матери, они фасовали психотропы по мелким сверткам. Дозы отмеряли без весов, “на глаз”. Под упаковку приспособили фасовочные пакеты из дискаунтера», — привели подробности в СК.
Закладки фигуранты делали в лесных массивах на территории Мозыря. В период с апреля по начало мая обвиняемые купили для дальнейшего сбыта 101,58 грамма и 51,82 грамма наркотических средств. Часть особо опасных они разложили по закладкам. А во время очередного задания пару задержали сотрудники милиции.
Двоим жителям Мозыря было предъявлено обвинение по части 4 статьи 328 Уголовного кодекса — незаконные с целью сбыта приобретение, хранение, перевозка и незаконный сбыт особо опасных психотропных веществ в крупном размере, организованной группой и части 1 статьи 328 УК — незаконные без цели сбыта хранение, перевозка психотропных веществ. Они заключены под стражу.
Тем временем суд дал 18 лет дачнику, который отрубил пальцы главе садового товарищества под Минском: «Нанес 31 удар, на глазах свидетеля отрубил пальцы и вину фактически не признал».
Ранее прокуратура сообщила, что в Беларуси экс-директор ЖКХ за взятки строил себе дом: «Почти 2,5 года получил свыше 86 000 рублей».
Кроме того, Россельхознадзор не пропустил в Россию 2,1 тонны мяса из Беларуси.