СК раскрыл детали задержания семейной пары из Мозыря из-за работы меньше месяца

СК сказал о задержании пары из Мозыря.

Источник: Комсомольская правда

СК раскрыл детали задержания молодой пары из Мозыря из-за работы меньше месяца. Подробности обнародовали в пресс-службе Следственного комитета.

«Молодая пара продержалась в рядах наркокурьеров меньше месяца. Обоих заключили под стражу», — сказано в сообщении.

В ведомстве отметили, что Следственным управлением УСК по Гомельской области были установлены обстоятельства противоправной деятельности 26-летнего жителя Мозыря и его 22-летней приятельницы в сфере незаконного оборота психотропов.

«По данным следствия, весной текущего года молодую пару наркопотребителей завербовала крупнейшая преступная организация по торговле наркотиками в Беларуси», — сообщили в Следственном комитете.

В пресс-службе обратили внимание, что пара прошла инструктаж про нюансы распространения психотропов и ответственности перед «работодателем». После того, как они выполнили проверочные задачи, стали курьерами наркошопа.

В ведомстве замечают: несмотря на то, что девушка официально состояла в браке, она жила в родительской квартире с 26-летним жителем Мозыря вместе со своей матерью. Фигуранты получали от куратора адреса тайников. Из них они забирали «товар», а затем отвозили домой".

«В квартире, практически не таясь от матери, они фасовали психотропы по мелким сверткам. Дозы отмеряли без весов, “на глаз”. Под упаковку приспособили фасовочные пакеты из дискаунтера», — привели подробности в СК.

Закладки фигуранты делали в лесных массивах на территории Мозыря. В период с апреля по начало мая обвиняемые купили для дальнейшего сбыта 101,58 грамма и 51,82 грамма наркотических средств. Часть особо опасных они разложили по закладкам. А во время очередного задания пару задержали сотрудники милиции.

Двоим жителям Мозыря было предъявлено обвинение по части 4 статьи 328 Уголовного кодекса — незаконные с целью сбыта приобретение, хранение, перевозка и незаконный сбыт особо опасных психотропных веществ в крупном размере, организованной группой и части 1 статьи 328 УК — незаконные без цели сбыта хранение, перевозка психотропных веществ. Они заключены под стражу.

