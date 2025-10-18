Ричмонд
+8°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Суд арестовал подозреваемого в нападении с ножом на женщину в Казани

Суд в Казани арестовал мужчину, подозреваемого в нападении с ножом на женщину.

Источник: РИА "Новости"

КАЗАНЬ, 18 окт — РИА Новости. Советский районный суд Казани в субботу арестовал одного из подозреваемых по делу о нападении с ножом на женщину Бурихона Хамидова и продлил срок задержания супруга потерпевшей Ивана Шевырева, также подозреваемого по делу, сообщили РИА Новости в суде.

Ранее следственное управление СК РФ по Татарстану сообщило, что 14 октября на улице Восстания в Казани неустановленный мужчина, передвигавшийся на мотоцикле, подбежал к 34-летней женщине и, нанеся ей несколько ударов ножом в область шеи, скрылся. Потерпевшая была доставлена в медицинское учреждение.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «покушение на убийство».

По информации местных СМИ, потерпевшей оказалась супруга известного бизнесмена Ирина Шевырева. В качестве подозреваемых были задержаны несколько человек, в том числе муж и свекр потерпевшей Иван и Станислав Шевыревы.

«Бурихону Хамидову избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на 1 месяц 27 суток. Также суд постановил продлить срок задержания Ивана Шевырева на 72 часа — до 21 октября», — сказал собеседник агентства.