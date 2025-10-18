Дело о преследовании ростовчанки и ее дочери взято под контроль главой СК РФ

Глава СК России Александр Бастрыкин взял на контроль дело о преследовании ростовчанином бывшей жены и дочери из Ростовской области. Об этом сообщают в СУ СК по донскому региону.
Председатель Следственного комитета потребовал предоставить ему полную информацию о ходе расследования уголовного дела в отношении жителя Ростова-на-Дону. Мужчину обвиняют в систематическом преследовании бывшей супруги и их детей.
Поводом для вмешательства руководства СК стала информация в социальных сетях о регулярных конфликтах, которые провоцирует подозреваемый. Сообщается, что во время встреч он применяет физическую силу в отношении как женщины, так и их общей дочери.
Несмотря на неоднократные обращения пострадавшей в полицию, ситуация не менялась. После публикаций в интернете следственное управление СК по Ростовской области возбудило уголовное дело по статье 117 УК РФ — «Истязание».
Александр Бастрыкин поручил руководителю регионального следкома Аслану Хуаде лично представить доклад о ходе расследования и принимаемых мерах. Дело продолжает находиться на особом контроле в центральном аппарате Следственного комитета.
Подпишись на нас в МАХ и в Telegram!
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ.
Надругался, расправился и поджег квартиру: Под Ростовом спустя 31 год нашли подозреваемого в жестоком убийстве восьмилетней девочки.