Ричмонд
+8°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Дело о преследовании ростовчанки и ее дочери взято под контроль главой СК РФ

Александр Бастрыкин потребовал доклад по делу об истязании ростовчанки и дочери.

Источник: Комсомольская правда

Глава СК России Александр Бастрыкин взял на контроль дело о преследовании ростовчанином бывшей жены и дочери из Ростовской области. Об этом сообщают в СУ СК по донскому региону.

Председатель Следственного комитета потребовал предоставить ему полную информацию о ходе расследования уголовного дела в отношении жителя Ростова-на-Дону. Мужчину обвиняют в систематическом преследовании бывшей супруги и их детей.

Поводом для вмешательства руководства СК стала информация в социальных сетях о регулярных конфликтах, которые провоцирует подозреваемый. Сообщается, что во время встреч он применяет физическую силу в отношении как женщины, так и их общей дочери.

Несмотря на неоднократные обращения пострадавшей в полицию, ситуация не менялась. После публикаций в интернете следственное управление СК по Ростовской области возбудило уголовное дело по статье 117 УК РФ — «Истязание».

Александр Бастрыкин поручил руководителю регионального следкома Аслану Хуаде лично представить доклад о ходе расследования и принимаемых мерах. Дело продолжает находиться на особом контроле в центральном аппарате Следственного комитета.

Подпишись на нас в МАХ и в Telegram!

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ.

Надругался, расправился и поджег квартиру: Под Ростовом спустя 31 год нашли подозреваемого в жестоком убийстве восьмилетней девочки.