Лодка с двумя людьми перевернулась на Енисее в Красноярском крае

Лодка с двумя людьми перевернулась на Енисее неподалеку от Красноярска. Об этом рассказали в Западно-Сибирской транспортной прокуратуре. По предварительным данным, ЧП случилось 18 октября вблизи деревни Песчанка. Сейчас специалисты устанавливают причины и обстоятельства события. Транспортная прокуратура проводит надзорные мероприятия на предмет исполнения законодательства о безопасности эксплуатации маломерного флота.