Лодка с двумя людьми перевернулась на Енисее в Красноярском крае

ЧП произошло рядом с деревней Песчанка.

Источник: Западно-Сибирская транспортная прокуратура

Лодка с двумя людьми перевернулась на Енисее неподалеку от Красноярска. Об этом рассказали в Западно-Сибирской транспортной прокуратуре. По предварительным данным, ЧП случилось 18 октября вблизи деревни Песчанка. Сейчас специалисты устанавливают причины и обстоятельства события. Транспортная прокуратура проводит надзорные мероприятия на предмет исполнения законодательства о безопасности эксплуатации маломерного флота.

О судьбе находившихся в лодке людей пока что неизвестно.

Ранее мы рассказывали, что мальчика из Железногорска, от которого отказались родители, хотят усыновить.